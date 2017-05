Τραμπ: Βάζει `φωτιά` με μία μόνο λέξη και... το κλείνει το μαγαζί!

Συγκεκριμένα, αν δεν είχε επέλθει αυτή η συμφωνία, το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα αποτελούσε μονόδρομο, αφού τα δύο κόμματα δεν θα εξασφάλιζαν μόνιμη χρηματοδοτική λύση.

Με τη συμφωνία αυτή, λοιπόν, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί κατόρθωσαν να περάσουν ένα προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης που θα καλύπτει τις ανάγκες του κράτους για μία εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, μοιάζει να έχει... διαφορετική άποψη και βάζει "φωτιά" στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ! Αυτό διότι με δύο απανωτά tweets σήμερα, Τρίτη 02.05.2017, υποστηρίζει πως η χώρα χρειάζεται ακριβώς αυτό που τα σώματα του Κογκρέσου προσπάθησαν να αποφύγουν, το "shutdown"! Δηλαδή το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει στα tweets του: "Ο λόγος της διαπραγμάτευσης του πλάνου μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών είναι πως χρειαζόμαστε 60 ψήφους στη Γερουσία που δεν έχουμε! Πρέπει είτε να εκλέξουμε περισσότερους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές το 2018 ή να αλλάξουμε τώρα τους κανόνες για το 51%. Η χώρα μας χρειάζεται ένα καλό "shutdown" τον Σεπτέμβριο για να φτιάξουμε αυτό το χάλι!".

