Τραμπ… `προφήτης` για τις γαλλικές εκλογές! `Η επίθεση θα τις επηρεάσει`

Σαν άλλος… "προφήτης", ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και αποφάσισε να tweetαρει για τη νέα σοκαριστική επίθεση στη Γαλλία, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος.

«Ακόμη μια τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι. Ο λαός της Γαλλίας δεν θα ανεχτεί περισσότερα απ’ αυτό. Θα έχει (σ.σ. η επίθεση) μεγάλη επίδραση στις προεδρικές εκλογές!».

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!