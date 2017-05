Τραυματίες και συλλήψεις στην επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ [vids]

Κούρδοι, αλλά και αντικαθεστωτικοί συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα έξω από την τουρκική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην πολιτική Ερντογάν τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο όμως και στη Συρία και το Ιράκ.

Την ίδια ώρα όμως έκαναν... αντιδιαδήλωση οπαδοί του Ερντογάν και έτσι οι δυο πλευρές δεν άργησαν να έρθουν στα χέρια.

Από την... επαφή των δύο πλευρών υπήρξαν εννιά άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Ο ένας μάλιστα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Κάποιοι καταγγέλλουν ότι έβαλε το... χέρι της και η ασφάλεια του Ερντογάν, απομακρύνοντας βίαια κάποιους από τους διαδηλωτές.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων η αμερικανική αστυνομία προχώρησε και σε δύο συλλήψεις.

Here's President Erdoğan leaving the Turkish Ambassador's residence. No conflict now, but 9 people injured earlier (@wusa9). pic.twitter.com/aKAItcwidh