Τριπλό άλμπουμ με τραγούδια του Φρανκ Σινάτρα θα κυκλοφορήσει ο Μπομπ Ντίλαν

Το "Triplicate" θα είναι το 38ο ηχογραφημένο άλμπουμ του διάσημου Αμερικανού μουσικού, όμως το πρώτο τριπλό του άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει την 31η Μαρτίου.

Καθένας από τους τρεις δίσκους του θα έχει το δικό του τίτλο, αντιστοίχως "'Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" και "Comin' Home Late" και θα περιλαμβάνει 10 τραγούδια που θα έχουν κοινή θεματική.

Τα 30 τραγούδια τα ερμήνευσε ο Φρανκ Σινάτρα (1915-1998), τα έχουν ωστόσο συνθέσει πολλοί διαφορετικοί δημιουργοί.

Όλα ηχογραφήθηκαν στα στούντιο Capitol στο Χόλιγουντ από τον Ντίλαν και το συγκρότημα που τον συνοδεύει στις περιοδείες του.

Το τελευταίο άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν με πρωτότυπα τραγούδια αλλά και συνθέσεις, το "Tempest", κυκλοφόρησε το 2012.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ