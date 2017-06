Τρομοκρατική επίθεση στο Ιράν: Το Ισλαμικό Κράτος δείχνει τα δόντια του - 12 νεκροί και 39 τραυματίες

Και όχι από όποιον και όποιον αλλά από το Ισλαμικό Κράτος. Η επίθεση που έγινε στην Τεχεράνη ήταν διπλή και συντονισμένη σε δυο σημεία – σύμβολα για τη χώρα, το κοινοβούλιο και το μαυσωλείο του ιδρυτή της ισλαμικής δημοκρατίας. Του Αγιατολάχ Χομεϊνί.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. «Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν στο μνημείο του Χομεϊνί και στο ιρανικό κοινοβούλιο στην Τεχεράνη», είχε μεταδώσει αρχικά το πρακτορείο ειδήσεων. Σε άλλο τηλεγράφημά του, το AMAQ μετέδωσε πως οι επιθέσεις στο μαυσωλείο του Χομεϊνί πραγματοποιήθηκαν από δύο καμικάζι βομβιστές.

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στις σημερινές επιθέσεις στην Τεχεράνη. Όπως είπε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εκτάκτων Καταστάσεων Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ, 39 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά τις επιθέσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο του ιρανικού κοινοβουλίου και του μαυσωλείου του αγιατολάχ Χομεϊνί, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Για να επικυρώσει την πατρότητα των επιθέσεων δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων του Ισλαμικού Κράτους βίντεο - ντοκουμέντο από την στιγμή της εισβολής μέσα στο κοινοβούλιο. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!





Η στιγμή που φυγαδεύουν ένα παιδάκι από το κοινοβούλιο ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: FARS

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή των πυροβολισμών

#Iran ???????? BREAKING | Shooting between attackers and the police are still heard outside the Iranian Parliament pic.twitter.com/DB703CfqJQ — dotemirates (@dotemirateseng) June 7, 2017

#Iran: Twin attacks on Tehran's parliament and Khomeini shrine, 1 killed and scores injured - reports https://t.co/ZNWuZjCkLf pic.twitter.com/4HV9uwivqQ — Ruptly (@Ruptly) June 7, 2017

Το ιρανικό υπουργείο Υπηρεσιών Πληροφοριών ανακοίνωσε πως «μέλη μιας τρίτης ομάδας τρομοκρατών συνελήφθησαν πριν μπορέσουν να πραγματοποιήσουν επίθεση».

Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Τεχεράνη. Οι τελευταίες είχαν πραγματοποιηθεί στα χρόνια που ακολούθησαν την ισλαμική επανάσταση του 1979, κυρίως από την ένοπλη οργάνωση Μουτζαχεντίν του Λαού. Το Ιράν εμπλέκεται στον πόλεμο που διεξάγεται στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η οποία είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη για ενέργειες στο Ιράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Οι επιθέσεις στην Τεχεράνη πραγματοποιήθηκαν το πρωί. Τέσσερις δράστες επιτέθηκαν εναντίον του κοινοβουλίου, όπου ένας εξ αυτών ανατίναξε εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος. Ένας φρουρός ασφαλείας σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Σύμφωνα με ορισμένα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δυνάμεις της τάξης εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον των τρομοκρατών που είχαν οχυρωθεί στους επάνω ορόφους ενός κτιρίου του κοινοβούλίου, όπου οι βουλευτές συνέχισαν ωστόσο τη συνεδρίασή τους υπό την προεδρία του προέδρου του κοινοβουλίου Αλί Λαριτζανί.

Κάποια στιγμή ο ένας από τους δράστες βγήκε στη λεωφόρο που περνά κοντά στο κοινοβούλιο και πυροβόλησε τους περαστικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον του, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει στο εσωτερικό του κοινοβουλίου.

Στο μαυσωλείο του ιμάμη Χομεϊνί, όπου ρίχτηκαν πυροβολισμοι, μια γυναίκα ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένη έξω από το κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χλμ., στη νότια Τεχεράνη, μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων. Φωτογραφίες από την έκρηξη μεταδόθηκαν από τα πρακτορεία ειδήσεων, κυρίως στους λογαριασμούς τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τρεις ή τέσσερις» δράστες επιτέθηκαν στο μαυσωλείο όπου υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, ένας κηπουρός, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του μαυσωλείου.

Γύρω από τους δύο τόπους των επιθέσεων συγκεντρώθηκαν σημαντικές δυνάμεις ασφαλείας ενώ οι σταθμοί του μετρό έχουν κλείσει.

Αν και ορισμένες περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν υπήρξαν στόχοι τζιχαντιστικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων το Ισλαμικό Κράτος, τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν είχαν μέχρι τώρα δεχθεί τέτοιες επιθέσεις.

Το Ισλαμικό Κράτος δημοσιοποίησε τον Μάρτιο ένα βίντεο στα περσικά στο οποίο υποστηρίζει πως η οργάνωση «θα κατακτήσει το Ιράν και θα το επιστρέψει στο σουνιτικό μουσουλμανικό έθνος» και θα προκαλέσει λουτρό αίματος των σιιτών.

BREAKING: #ISIS claimed its first attack in #Iran, reporting through 'Amaq that its fighters hit the Khomeini shrine & parliament in #Tehran pic.twitter.com/wEzmclapTe — SITE Intel Group (@siteintelgroup) June 7, 2017

VIDEO: ISNA news agency video of shots being fired at #Iran's parliament building - @DavidVujanovic pic.twitter.com/nNSx3MJzFD — Conflict News (@Conflicts) June 7, 2017

???? بسته‌شدن ورودی‌های #حرم_امام (ره) از اتوبان قم با ماشین‌های آتشنشانی و پلیس pic.twitter.com/6QkyotLOy9 — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 7 Ιουνίου 2017

Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών

جماران: صدای تیراندازی شدید در مجلس شورای اسلامی. مهاجمین با کلاشینکف و کلت به مجلس حمله کردند. pic.twitter.com/sRM3U3XCQP — روزنامه ایران (@IranNewspaper) June 7, 2017

????????فیلم/ التهاب در خیابان اطراف #مجلس در بهارستان، در پی تیراندازی افراد ناشناس pic.twitter.com/IF10z90S2e — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 7 Ιουνίου 2017

Το κοινοβούλιο απέχει περί τα είκοσι χιλιόμετρα από το μαυσωλείο του Χομεϊνί. Το Ιράν είναι σύμμαχος του συριακού καθεστώτος απέναντι στους σύρους αντικαθεστωτικούς αντάρτες και το Ισλαμικό Κράτος.