Τρόμος ξανά στο Λονδίνο! Αποκλεισμένη η Βουλή

Ο τρόμος "βασιλεύει" στο Λονδίνο! Ένα περιστατικό αναστάτωσε τους κατοίκους της βρετανικής πρωτεύουσας το μεσημέρι της Παρασκευής (16.06.2017) και προκάλεσε αποκλεισμό του Κοινοβουλίου, λίγους μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο ίδιο σημείο.

Όλα έγιναν περίπου στις 11:10 (ώρα Αγγλίας) όταν κάποιος φώναξε "μαχαίρι, μαχαίρι" και άμεσα επενέβησαν αστυνομικοί. Κατά πληροφορίες χτύπησαν έναν άνδρα με teaser και στη συνέχεια τον συνέλαβαν με την υποψία πως ήταν οπλισμένος με μαχαίρι.

Αμέσως έκλεισαν όλες οι πύλες προς το Κοινοβούλιο, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο σημείο που τον περασμένο Μάρτιο είχε σημειωθεί η τρομοκρατική επίθεση στο Γουέστμινστερ με τους 5 νεκρούς.

Ωστόσο, η κυκλοφορία συνέχισε να διεξάγεται κανονικά και πάνοπλοι αστυνομικοί περιπολούν το σημείο.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Man arrested outside Houses of Parliament. Pavement cleared, lots of police. Traffic still passing pic.twitter.com/7tcfZeLPaG — Michael Crick (@MichaelLCrick) June 16, 2017

Man tasered outside Parliament after shouts of 'knife, knife, knife' - being held at gunpoint #GrenfallTower — Steven Swinford (@Steven_Swinford) June 16, 2017

Carriage Gates at Parliament have been closed. We heard shouting and saw a policeman with his gun raised outside. Haven't heard any shots — Ben Glaze (@benglaze) June 16, 2017