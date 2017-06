Τρόμος ξανά στο Λονδίνο - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στη London Bridge - Επιθέσεις και με μαχαίρια

Ο τρόμος βασιλεύει στη Βρετανία ξανά. Λιγότερο από δυο εβδομάδες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ ακόμη ένα αιματηρό γεγονός έρχεται να σημάνει συναγερμό. Περίπου στις 22:30 ώρα Λονδίνου (00:30 Ελλάδας) και ενώ στην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου βρίσκονταν εκατοντάδες άνθρωποι, ένα αυτοκίνητο, ανέπτυξε ταχύτητα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε πεζούς, ενώ σύμφωνα με την Telegraph, τρεις άνδρες μαχαίρωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους! Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν δυο επεισόδια, ένα στη γέφυρα του Λονδίνου κι ένα στο Μπόροου Μάρκετ, πολύ κοντά στη Γέφυρα.

Images from the scene as police, emergency crews respond to an "incident" on London Bridge https://t.co/UF4jq8hHSc https://t.co/5ZCmFLkYnS pic.twitter.com/2euPYkeaq0 — CNN (@CNN) June 3, 2017

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι ανταποκρίθηκε σε δυο περιστατικά, πρώτα στη Γέφυρα του Λονδίνου και μετά στο Μπόροου Μάρκετ, ενώ υπάρχει και τρίτο περιστατικό στο Βόξολ! Όλες οι περιοχές αυτές είναι τα βράδυα του Σαββάτου γεμάτες κόσμιο αφού εκεί υπάρχουν πολλές παμπ και εστιατόρια.

ΔΕΙΤΕ LIVE

Τι ξέρουμε μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με το BBC, ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στον κόσμο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στη London Bridge. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο για 15-20 πεζούς που παρασύρθηκαν. Υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άνθρωποι που φέρουν τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό!

Η Χόλι Τζόουνς, ρεπόρτερ του BBC που βρισκόταν στη γέφυρα του Λονδίνου την ώρα του περιστατικού, δήλωσε ότι το λευκό βαν οδηγούσε ένας άνδρας και το αυτοκίνητο είχε ταχύτητα 50 μιλίων όταν έπεσε πάνω στους πεζούς.

Φωτογραφία twitter

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι δέχονται τις πρώτες βοήθειες γιατί έχουν τραυματιστεί, αφού το αυτοκίνητο "καβάλησε" το πεζοδρόμιο και τους χτύπησε.

Paramedics treating someone in middle of London Bridge pic.twitter.com/G3mrBfsAgP — Oliver Varney (@OliverVarney) June 3, 2017

Σύμφωνα με τη Τζόουνς, το αυτοκίνητο κινούνταν με κατεύθυνση από το κέντρο του Λονδίνου προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Δήλωσε επίσης ότι είδε αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν άνδρα, ο οποίος δεν φορούσε πουκάμισο την ώρα που του περνούσαν χειροπέδες.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία και η γέφυρα του Λονδίνου έχει αποκλειστεί. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο CNN ότι είδε ένα αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα και να παρασύρει πεζούς. Έναν από αυτούς μάλιστα τον πέταξε πολλά μέτρα ψηλά στον αέρα!

Eyewitness on London Bridge: “What I saw was a van coming across London Bridge... swerving on and off the pavement." https://t.co/SoNqfooA8c — CNN (@CNN) June 3, 2017

#BREAKING: van has hit pedestrians on London Bridge in central London: "15-20 injured"; armed police at scene pic.twitter.com/bxuZDTMcma — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 3, 2017

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες πως σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μαχαιρωθεί και μάλιστα στο λαιμό! Η Telegraph μετέδωσε ότι την ώρα που το βαν έπεφτε πάνω στον κόσμο, τρεις άνδρες, μαχαίρωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Χαρακτηριστικό του τι επικράτησε στη Γέφυρα του Λονδίνου το γεγονός πως σύμφωνα με το BBC άνθρωποι τρέχουν τρομαγμένοι να απομακρυνθούν από το σημείο και κάποιοι κλαίνε γιατί μέσα στον πανικό χάθηκαν με τους φίλους τους!

Dozens of people being evacuated from London Bridge area down Southwark Street. @smh pic.twitter.com/f2Am4DRmj9 — Latika M Bourke (@latikambourke) June 3, 2017

Several people being treated on the footpath of Southwark Street. Just down from London Bridge. Area being evacuated. pic.twitter.com/fpOjUXgXfv — Latika M Bourke (@latikambourke) June 3, 2017

Υπάρχει επίσης video που δείχνει ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε μπαρ, να τρέχουν σε πανικό να βγουν για να σωθούν! Και αυτό μετά από πληροφορίες που έρχονται στο φως από γαλλικά ΜΜΕ ότι οι τρεις άνδρες με τα μαχαίρια, μπήκαν σε εστιατόριο και άρχισαν να επιτίθενται σε πολίτες!

BREAKING NEW VIDEO: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down. pic.twitter.com/bjq15uVEmN — The Rouser (@RouserNews) June 3, 2017

Δεν είναι σαφές, ακόμη, τι ακριβώς έχει συμβεί, αν δηλαδή πρόκειται για μια νέα τρομοκρατική επίθεση, αλλά η αστυνομία το αντιμετωπίζει ως "σοβαρό περιστατικό".