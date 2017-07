Τρόμος σε αεροδρόμιο της Βοστόνης: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - 10 τραυματίες [pics]

«Αρκετές μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο όπου ένα όχημα φέρεται να έπεσε πάνω σε ένα πλήθος, στις περίπου 14:20 (τοπική ώρα). Δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής», ανέφεραν οι ιατρικές υπηρεσίες με ανάρτησή τους στο Twitter.

#BREAKING: scene of crash near Logan Airport. At least one person carried off on stretcher. pic.twitter.com/NpLtVK2hJ8 — Korey O'Brien (@koreyobrienTV) July 3, 2017

Image, via @NBCBoston chopper, of car that crashed into pedestrians near Logan Airport. Serious injuries reported. No word on cause yet. pic.twitter.com/Ai6HNUl7Gg — Steve Kopack (@SteveKopack) July 3, 2017

Η αστυνομία δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις πιθανές αιτίες του περιστατικού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας οδηγός ταξί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ