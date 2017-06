Εικόνες σοκ στις Φιλιππίνες! Οι Τζιχαντιστές αιματοκύλησαν μεγάλο ξενοδοχείο! Δεκάδες τραυματίες

Ένοπλοι άνδρες εξαπέλυσαν επίθεση κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής εναντίον ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα με το Ισλαμικό Κράτος, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο, να αναλαμβάνει την ευθύνη της επίθεσης.



ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο σημείο έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά οχήματα και μονάδες επέμβασης της αστυνομίας. Μάλιστα, ήδη στα social media έχουν ανέβει οι πρώτες εικόνες και είναι τουλάχιστον σοκαριστικές.



Η έκρηξη όπως και οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου υπήρχε και το καζίνο του τουριστικού ξενοδοχείου ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες και εκφράζονται φόβοι και για νεκρούς.

Situation has calmed down in Resorts World Manila. Police still inside, trying to get injured people out of the building | @camilleabadicio pic.twitter.com/j5DkZDQnXZ — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 1, 2017



BREAKING: Ilang tao, sugatan matapos magmadaling lumabas ng Resorts World Manila sa Pasay. Nakarinig kami ng 2 pang putok ng baril. @dzbb pic.twitter.com/MdB5Aj5iaC — James Agustin (@_jamesJA) June 1, 2017



May ilang tao na makikitang lumalabas mula sa Resorts World Manila sa Pasay. @dzbb pic.twitter.com/SQO9VjnqWL — James Agustin (@_jamesJA) June 1, 2017



MORE: Mga sugatan, nirespondehan agad ng medical team. Ayon sa kanila, tumalon lang sila para makalabas ng gusali.@dzbb pic.twitter.com/YMD6vx4T9w — James Agustin (@_jamesJA) June 1, 2017



"Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς. Ζητάμε τις προσευχές σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές" ήταν το μήνυμα που αναρτήθηκε στην σελίδα του ξενοδοχείου.

Εικόνα ντοκουμέντο μέσα από το αιματοβαμμένο καζίνο του δευτέρου ορόφου

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς έκαναν λόγο για αρκετούς ενόπλους. Το ειδησεογραφικό δίκτυο ANC μετέδωσε ότι υπήρχαν δύο ένοπλοι που φορούσαν μάσκες και μαύρα ρούχα.

NEW VIDEO: Sounds of gunshots reportedly fired at Resorts World Manila in Philippines. https://t.co/W0BLWozIlR pic.twitter.com/qCHFyJhT9A — Fox News (@FoxNews) June 1, 2017



Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Ο πανικός αλλά και ο τρόμος στα πρόσωπα των πολιτών.

Horrific, total breakdown, shock & awe footage from Resort World area in #Manila #Philippines after IS Gunmen assaulted the hotel pic.twitter.com/M0yX5AjN6m — Baby Boy (@Refners) June 1, 2017

Explosions and gunfire reported at Resorts World #Manila in the #Philippines

IS claim responsibility for attack pic.twitter.com/zsNzAjhUGL — 32. Gün English (@32gunENG) June 1, 2017