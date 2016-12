Τζορτζ Μάικλ: Η τελευταία συναυλία! `Ελπίζω να άξιζε η αναμονή`

Η τελευταία του εμφάνιση επί σκηνής ήταν στο Earls Court του Λονδίνου στις 17 Οκτωβρίου 2012. Είχε δώσει τότε 3 συναυλίες στο Earls Court στα πλαίσια της περιοδείας του.

Ένας θαυμαστής του κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της τελευταίας συναυλίας της περιοδείας του. "Λονδρέζοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο η αναμονή" είπε από τη σκηνή στους θαυμαστές του που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το Earls Court και τραγούδησε το I Remember You.



Εκείνες οι συναυλίες ήταν προφανώς πολύ ιδιαίτερες για τον Τζορτζ Μάικλ που ευχαρίστησε τον κόσμο στο Twitter. "Γεια σε όλους, σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις συναυλίες στο Earls Court. Ήσασταν υπέροχοι!".

Hi everyone, thank you so much for the weekend shows in Earls Court, you were AMAZING!!!!