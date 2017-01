`Βασίλισσα Ελισάβετ και πρίγκιπας Φίλιππος θα πεθάνουν μέσα στο 2017`

Η λίστα του θανάτου! Βρετανικό site προβλέπει πως μέσα στο 2017 θα… πεθάνουν όλοι! Και η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος και ο Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος και πολλοί πολλοί άλλοι!

Και δεν είναι μόνο αυτοί! Το συγκεκριμένο site προβλέπει πως μέσα στον χρόνο που ξεκίνησε πριν από τέσσερις μέρες, θα πεθάνουν επίσης ο Ρόμπερτ Μουγκάμπε, ο Ντέσμποντ Τούτου, ο Χιού Χέφνερ, ο Χόσνι Μουμπάρακ, ο Πάπας Βενέδικτος 16ος, η Μπέτι Γουάιτ, ο Τζίμι Κάρτερ, ο Κερκ Ντάγκλας! Γενικά, έχει βγάλει επικήδειο για 50 ανθρώπους.

Για να τα λέμε όλα, πάντως, το site μάλλον ποντάρει… εκ του ασφαλούς. Γιατί όλοι όσοι περιλαμβάνει στη μακάβρια λίστα του είναι κοντά (ή τα έχουν "πατημένα") στα 90 τους χρόνια ή έχουν γνωστά και σημαντικά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, what are the odds;

Κάτι ανάλογο είχε κάνει το 2016. Έπεσε "μέσα" με τους θανάτους της Ζα Ζα Γκαμπόρ, του Φιντέλ Κάστρο, του Μπούτρος – Μπούτρος Γκάλι, του Μοχάμεντ Άλι, της Νάνσι Ρίγκαν, του Ζοάο Χα αλλά όχι με τον Στίβεν Χόκιν και τον Πολ Γκασκόιν, για τους οποίους είχε επίσης προβλέψει πως θα εγκατέλειπαν τον μάταιο τούτο κόσμο μέσα στο χρόνο που μας πέρασε. Αλλά δεν του έκαναν τη χάρη…

Και κάτι ακόμα για να καταλάβει κανείς (αν είχε ακόμη… αμφιβολίες) την "ακρίβεια" των προβλέψεων του συγκεκριμένου σάιτ, να πούμε και αυτό: από το 2002 έχει στη λίστα του τον Κερκ Ντάγκλας. Ο οποίος ζει και βασιλεύει και πριν από μερικούς μήνες έκλεισε τα 100 του χρόνια! Επίσης, από το 1987 έχει στη… "λίστα του θανάτου" τον Όζι Όσμπορν. Ο οποίος επίσης ζει και βασιλεύει…

Το deathlist.net βγάζει… λίστες θανάτου από το 1987! Δείτε τις εδώ