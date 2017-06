Βενεζουέλα: Πυροβολεί εν ψυχρώ διαδηλωτές! Νεκρός ένας 17χρονος – Εικόνες σοκ

Ο νεαρός Φαμπιάν Ουρμπίνα έπεσε νεκρός από πυροβολισμό. Δέχτηκε σφαίρα στο στήθος. Ο θάνατός του ανέβασε στους 73 τον αριθμό των νεκρών από τον περασμένο Απρίλιο, όταν γιγαντώθηκε το κύμα βίας και αμφισβήτησης κατά της κυβέρνησης Μαδούρο. Σύμφωνα ε τον μέχρι στιγμής απολογισμό υπάρχουν τουλάχιστον 27 τραυματίες.

Διαδηλωτές υπέρ της αντιπολίτευσης και δυνάμεις ασφαλείας συγκρούστηκαν ξανά και οι φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters που δείχνουν έναν αστυνομικό να στοχεύει διαδηλωτές με το όπλο του, μόνο τρόμο και σοκ μπορούν να προκαλέσουν.

Όπως και οι εικόνες τραυματιών να σφαδάζουν στο έδαφος και να μεταφέρονται αιμόφυρτοι, πάνω σε μηχανάκια για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νέστορ Ρεβερόλ, αναφερόμενος στο επεισόδιο όπου φαίνεται αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς πυροβολεί εν ψυχρώ διαδηλωτές που τρέχουν προς το μέρος του, παραδέχτηκε ότι υπήρξε "ανάρμοστη και δυσανάλογη χρήση βίας", πως οι συμμετέχοντες αξιωματικοί διερευνώνται, αλλά καταδίκασε τη χρήση βίας εκ μέρους των διαδηλωτών!

@marcorubio @realDonaldTrump What else do you need to stop the Cuban occupation in Venezuela? pic.twitter.com/GyMoVy6bgM — Jeremy Fernandez (@fernandezjeremy) June 20, 2017

Περίπου 10.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν, τη Δευτέρα (19.06.2017) τους δρόμους στο ανατολικό και εύπορο τμήμα του Καράκας. Αντιμέτωποι με κανόνια νερού και δακρυγόνα, μια πυκνή ομάδα διαδηλωτών πέταγαν πέτρες, μολότοφ, και πυροτεχνήματα πίσω από πρόχειρες ξύλινες ασπίδες.

Σοκαριστικό κι ένα video που δείχνει μια νεαρή γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά της να προσπαθεί να ξεφύγει από τα δακρυγόνα και τα άλλα χημικά και να προστατεύσει τον εαυτό της και κυρίως το παιδί.

REPRESSION of the dictatorship in Venezuela affects children and the elderly # 19Junpic.twitter.com/ePRVzBXCtW@realDonaldTrump — Fabulero (@todorumba) June 20, 2017

"80η μέρα της αντίστασης, και ο λαός δεν έχει κουραστεί. Σήμερα είναι σαφές σε οποιονδήποτε ανησυχούσε ότι οι δρόμοι ηρέμησαν, ότι αυτό δεν ισχύει", είπε ο Φρέντι Γκεβάρα, βουλευτής του κόμματος Λαϊκή Θέληση.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ότι σύρει την πετρελαιοπαραγωγό χώρα προς τη δικτατορία με την καθυστέρηση εκλογών, τη φυλάκιση ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, και την πίεση για την αλλαγή του συντάγματος.

Ο θυμός των αντικαθεστωτικών ακτιβιστών έχει αυξηθεί από τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, που συμπίπτουν με μια κατακόρυφη αύξηση θνησιμότητας παιδιών λόγω ασιτίας και ελλιπούς περίθαλψης. "Δεν έχουμε φαγητό, δεν έχουμε περίθαλψη, δεν έχουμε μέλλον", είπε ένας διαδηλωτής που αρνήθηκε να δώσει το όνομά του, μιλώντας ενώ φορούσε μάσκα για τα δακρυγόνα, "πώς είναι δυνατόν στα 19 μου χρόνια να βρίσκομαι εδώ και να πολεμάω;"

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters, EFE / ΑΠΕ - ΜΠΕ