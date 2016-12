Βερολίνο: Γυρίζουν ανάποδα τη Γερμανία για να βρουν τον Τυνήσιο! Επιχείρηση στο Έμεριχ

Οι εξελίξεις "τρέχουν" στη Γερμανία, ωστόσο τα αποτελέσματα των Αρχών της χώρας είναι κάθε άλλο από ενθαρρυντικά. Αυτό διότι αρχικά είχε συλληφθεί ένας Πακιστανός που στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και πλέον όλοι εστιάζουν σε έναν Τυνήσιο, του οποίου η ταυτότητα βρέθηκε μέσα στο φορτηγό.

Παρόλα αυτά, οι γερμανικές Αρχές δεν λένε με σιγουριά πως αυτός ο Τυνήσιος είναι ο δράστης, ίσως για να αποφύγουν... ένα ακόμη φιάσκο.

Με στόχο, λοιπόν, να τον εντοπίσει για να εξακριβώσει εάν όντως πρόκειτα για τον μακελάρη του Νερολίνου, η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του και αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση κοντά στην πόλη Έμεριχ, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία.

Εδώ να σημειώσουμε πως στο παρελθόν ο Τυνήσιος είχε καταγραφεί σε κέντρο προσφύγων στην συγκεκριμένη πόλη (σ.σ. Έμεριχ) και ίσως γι' αυτό το λόγο οι γερμανικές Αρχές κάνουν έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Μάλιστα, διεθνή ΜΜΕ τονίζουν πως είναι ενήμερες για την επιχείρηση και οι ολλανδικές Αρχές.

BREAKING: German police is looking for suspect in asylum center #Emmerich, 10 minutes from border with Holland. Dutch police are informed.