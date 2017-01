Βερολίνο: Στη δημοσιότητα το όπλο του μακελάρη! [vid]

"Πρόκειται για περίστροφο Erma Werke, διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Χρειάσθηκαν τέσσερις ημέρες για να μπορέσουμε να είμαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για το ίδιο όπλο", δήλωσε το διευθυντικό στέλεχος της ιταλικής αστυνομίας, Τζαμπάολο Τζαμπολίνι.

Το πτώμα του 'Αμρι συνεχίζει να βρίσκεται σε νεκροτομείο της πόλης Μόντζα, κοντά στο Μιλάνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κανένας συγγενής δεν ζήτησε να του παραδοθεί η σορός του για την τελετή ταφής, ενώ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι έρευνες των ιταλικών εισαγγελικών αρχών.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Τυνήσιου δράστη προκλήθηκε από δυο σφαίρες, οι οποίες τον πέτυχαν στο κεφάλι και στον θώρακα.

