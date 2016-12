Βερολίνο: Στο ίδιο έργο θεατές! `Έχασαν` τον ύποπτο λίγες μέρες πριν το μακελειό

Δεν συνέλαβαν μόνο τον λάθος άνθρωπο αμέσως μετά την επίθεση αλλά το πρόσωπο που τώρα θεωρείται Νο1 ύποπτος για την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο, οι γερμανικές αρχές το γνώριζαν, το παρακολουθούσαν αλλά λίγες μέρες πριν από το μακελειό το... "έχασαν"! Όσο περνούν οι ώρες, η επίθεση στο Βερολίνο μοιάζει όλο και περισσότερο με εκείνη στη Νίκαια της Γαλλίας τον περασμένο Ιούλιο. Κι αν αποδειχθεί πως ο άνδρας που αναζητά τώρα η αστυνομία είναι ο δράστης, και στις δυο περιπτώσεις η επίθεση θα έχει γίνει από Τυνήσιο.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον νεαρό άνδρα ξεκίνησε όταν κατά τη διάρκεια των ερευνών στο εσωτερικό της νταλίκας βρέθηκε, κάτω από το κάθισμα του οδηγού, μια ταυτότητα η οποία ανήκει σε έναν άνδρα από την Τυνησία. Αυτό που δεν γνωρίζει κανείς ακόμη είναι το αν είναι η ταυτότητα αυτή πλαστή. Οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν ότι ο ύποπτος έχει τραυματιστεί, ίσως και σοβαρά, γι' αυτό και γίνονται έρευνες στα νοσοκομεία του Βερολίνου όπου ενδεχομένως να έχει ζητήσει βοήθεια. Το ότι καταζητείται ένας Τυνήσιος άνδρας επιβεβαιώθηκε και από τον υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας Τόμας ντε Μεζιέρ. Ήδη άλλωστε οι φωτογραφίες του κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω των γερμανικών ΜΜΕ και μάλιστα χωρίς επεξεργασία.

Όπως ανέφερε το περιοδικό Spiegel, η ταυτότητα ανήκει σε έναν Τυνήσιο με το όνομα Anis A. ο οποίος έχει γεννηθεί το 1992 στην Ταταουίν. Μόνο που ο άνδρας αυτός είναι γνωστός στις γερμανικές αρχές με τρία διαφορετικά ονόματα (Μοχάμεντ Α., Αχμέντ Α. επίσης) και τρεις διαφορετικές ηλικίες, γράφουν τόσο η Bild και η Allgemeine Zeitung.

Παλιότερα είχε κατηγορηθεί για επιθέσεις και τραυματισμούς, αλλά μετά την παραπομπή του σε δίκη εξαφανίστηκε. Στον Αύγουστο είχε συλληφθεί Φρίντριγκσαφεν γιατί βρέθηκε με ψεύτικη ιταλική ταυτότητα. Είχε καταγραφεί σε κέντρο προσφύγων στην πόλη Έμεριχ, κοντά στα σύνορα Γερμανίας – Ολλανδίας.

Θεωρείται δε πως έχει σχέσεις με δίκτυο σαλαφιστών στο Βερολίνο και συγκεκριμένα με τον κήρυκα μίσους Ahmad Abdelazziz A., γνωστό και ως Abu Walaa, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τη Sueddeutsche, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του αλλά τον "έχασαν" τον Δεκέμβριο. Λίγες μέρες πριν πέσει (αν τελικά είναι αυτός ο δράστης) με νταλίκα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Φέρεται να είχε δηλώσει δυο διευθύνσεις, μια στο Βερολίνο και μια στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία. Λέγεται ότι το 2012 έφτασε στην Ιταλία και στη Γερμανία ήταν από τον Ιούλιο του 2015. Έκανε αίτηση για άσυλο αλλά ήταν σε καθεστώς "Duldung" από τον Απρίλιο του 2016, δηλαδή σε καθεστώς αναβολής της απέλασης του, που σημαίνει πως η αίτηση ασύλου του είχε απορριφθεί αλλά δεν επρόκειτο να απελαθεί άμεσα.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλούνται τα γερμανικά μέσα, ο ύποπτος είχε προσεγγίσει άνδρα που δούλευε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία για να αγοράσει όπλα.

Σημειώνεται πως η Τυνησία είναι μία από τις χώρες με τους περισσότερους στρατολογημένους σε τζιχαντιστικές οργανώσεις. Περίπου 5.500 Τυνήσιοι είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων και δρουν στη Συρία, το Ιράκ ή τη Λιβύη.

Υπενθυμίζεται ότι Τυνήσιος ήταν ο δράστης και της επίθεσης με φορτηγό στη Νίκαια της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου με 86 νεκρούς, μία επίθεση την ευθύνη για την οποία είχε επίσης αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος. Οι τζιχαντιστές δεν έχουν αποδείξει επί της ουσίας πως είναι πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Σήμερα (21.12.2016) πάντως, μέσα από το πρακτορείο Amaq, ο ISIS έδωσε στη δημοσιότητα και την... αγγλική έκδοση της ανάληψης ευθύνης, αλλά χωρίς κάτι περισσότερο από την πρώτη δήλωση.

Here's the English version of IS's claim of responsibility for the truck attack at the Christmas market in #Berlin via Amaq pic.twitter.com/ci15q0Orcn