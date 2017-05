Βία και αίμα στη Βενεζουέλα – Ακόμα δυο νεκροί – Συγκλονιστικές εικόνες [pics, vids]

Η Βενεζουέλα βυθίζεται στο χάος για ακόμη μια μέρα. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όσο η κυβέρνηση Μαδούρο και η αντιπολίτευση δεν βάζουν πάνω απ’ όλα το καλό του λαού της χώρας. Οι εικόνες που μέσα από τα social media, κυρίως, κάνουν το γύρο του κόσμου, σοκάρουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο Αλβιάρες νεκρός στο δρόμο. Ο Ερντάντες πεσμένος στο έδαφος με αίματα στο στήθος. Μια γυναίκα έχει δεχτεί πυροβολισμό στο πρόσωπο. Ένας άνδρας δέχεται κλωτσιές από το οργισμένο πλήθος, που τον γδύνει ενώ τον χτυπά. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Το αύριο, δυστυχώς, θα είναι χειρότερο.

Ο 17χρονος Λουίς Αλβιάρες σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και επεισοδίων που σημειώθηκαν στην πόλη Παλμίρα, στην πολιτεία Ταχίρα. Δέχτηκε πυροβολισμό στο στήθος και έχασε τη ζωή του. Η φωτογραφία που τον δείχνει πεσμένο στο έδαφος με δυο άνδρες από πάνω του να μην μπορούν να πιστέψουν ότι είναι νεκρός, κάνει το γύρο του κόσμου και προκαλεί κόμπο στο στομάχι. Στο στήθος του, είναι εμφανές το τραύμα και τα αίματα.

Ο Αλβιάρες ήταν γιος μιας πρώην εργαζόμενης στο δήμο της πόλης. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αλλά εκεί άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε προηγηθεί χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός από χτύπημα αστυνομικού στο στήθος. Το θάνατό του επιβεβαίωσε ο συνήγορος του πολίτη της Βενεζουέλας Ταρέκ Γουίλιαμ Σαάμπ, που υποσχέθηκε πως και αυτός ο θάνατος θα διερευνηθεί και οι υπεύθυνοι θα πληρώσουν. Το έχει ξαναπεί. Δεν έχει γίνει τίποτα.

Ακολούθησε ένας δεύτερος θάνατος, αυτός του 33χρονου Ντιέγκο Ερνάντες στο Καπάτσο Νουέβο, επίσης στην επαρχία Ταχίρα. Κι εκείνος δέχτηκε πυροβολισμό στο στήθος. Το θάνατο του ανακοίνωσε μέσω twitter η δήμαρχος της πόλης Σαν Κριστομπάλ, Πατρίσια Σεμπάγιος.

Οι φωτογραφίες του 33χρονου άνδρα με το στήθος γεμάτο αίματα δεν άργησαν να κάνουν το γύρο του κόσμου. Το ίδιο κι ένα video που τον δείχνει πεσμένο στο έδαφος, νεκρό και το πλήθος να μην μπορεί να πιστέψει ότι γίνεται μάρτυρας σε ακόμη έναν θάνατο.

Μετά τις δολοφονίες του Αλβιάρες και του Ερνάντες, ο κατάλογος των νεκρών της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης Μαδούρο έχει πια ξεπεράσει τους 40.

Υπάρχουν όμως κι άλλες εικόνες βίας. Όπως μια φωτογραφία μιας γυναίκας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα. Όπως αναφέρει ο χρήστης του twitter που ανέβασε τη φωτογραφία, η γυναίκα δέχτηκε πυροβολισμό στο πρόσωπο.

