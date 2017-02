Video σοκ: Η στιγμή της συντριβής αεροπλάνου στη Μελβούρνη

Όλα έγιναν νωρίς το πρωί της Τρίτης (21.02.2017) λίγο αφού το δικινητήριο ελικοστροβιλοφόρο αεροσκάφος Beechcraft King Air είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο έξω από τη Μελβούρνη με προορισμό το αεροδρόμιο του Κινγκ Άιλαντ της Τασμανίας.

Το video από τη στιγμή της συντριβής εξασφάλισε το Network Ten και φαίνεται ξεκάθαρα το αεροπλάνο να κατευθύνεται προς τα κτίρια πριν πέσει πάνω στο εμπορικό κέντρο Direct Factory Outlet στο Έσεντον, κοντά στη Μελβούρνη.

Δείτε το σοκαριστικό video που κατέγραψε κάμερα διερχόμενου αυτοκινήτου

