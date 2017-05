Video σοκ: Θαλάσσιο λιοντάρι αρπάζει μικρό κοριτσάκι!

Όλα συνέβησαν το Σάββατο (20.05.2017) στις αποβάθρες του λιμανιού Steveston Fisherman's Wharf στο Ρίτσμοντ του Καναδά. Το κορίτσι με την οικογένειά του είχαν πάει στην προκυμαία και παρατηρούσαν, μαζί με άλλους, το θαλάσσιο λιοντάρι να ψάχνει τα ψάρια.

Το θαλάσσιο λιοντάρι μάλλον είχε… προειδοποιήσει για τις προθέσεις του, αφού αρχικά πετάχτηκε από το νερό. Εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Το ζωντανό επέστρεψε στο νερό αλλά το κορίτσι έκανε ένα λάθος: κάθισε στην αποβάθρα με την πλάτη στη θάλασσα.

Τότε, το θαλάσσιο λιοντάρι πήδηξε ξανά, την έπιασε από το φόρεμα και την έριξε στο νερό! Ουρλιαχτά τρόμου και πανικός επικράτησαν.

Δείτε τη σοκαριστική στιγμή

Ένας άνδρας, που πιστεύεται πως είναι συγγενής του κοριτσιού, έπεσε στο νερό και αμέσως έπιασε το κορίτσι και το έβγαλε από τη θάλασσα. Σοκαρισμένο το παιδί και η οικογένειά του, έφυγαν αμέσως από την αποβάθρα μετά το περιστατικό.

Ο Michael Fujiwara από το Βανκούβερ, που κατέγραψε τα πάντα, είπε στην Vancouver Sun: «Καθόμουν στην αποβάθρα και τότε το θαλάσσιο λιοντάρι πετάχτηκε έξω από το νερό, ακριβώς μπροστά μου. Απλά έβγαλα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Το θαλάσσιο λιοντάρι είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών, ανάμεσά τους και το κορίτσι. Εικάζω ότι το κορίτσι και η οικογένειά του άρχισαν να ταΐζουν το θαλάσσιο λιοντάρι και μάλλον εκείνο ένιωσε κάπως άνετα».

I captured a scary moment of a seal dragging a young girl into the water at the #Richmond Steveston Wharf #Vancouver https://t.co/58mzL0v1mM