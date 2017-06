Βίντεο – ντοκουμέντο: Οι στιγμή των πυροβολισμών κατά των γερουσιαστών στη Βιρτζίνια

Καταγράφονται σκηνές πανικού. Μόλις ο 66χρονος Τζέιμς Χότζκινσον έχει αρχίσει να πυροβολεί. Όλοι προσπαθούν να καληφθούν. Ένας άνδρας πέφτει στο γήπεδο αιμόφυρτος και μένει ακίνητος. Φαίνεται πως έχει δεχθεί τα πυρά του 66χρονου. Είναι άγνωστο εάν πρόκειται για τον γερουσιαστή

Στιβ Σκάλις ο οποίος έχει υποστεί εσωτερική αιμορραγία και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή καθώς οι αστυνομικοί που συνόδευαν τους γερουσιαστές έχουν βάλει στο στόχαστρο τον 66χρονο δράστη. Λίγο αργότερα ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο Γερουσιαστής Στιβ Σκάλις μετά το πρώτο χειρουργείο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Θα υποβληθεί και σε νέες επεμβάσεις.

Τον ρεπουμπλικανό βουλευτή επισκέφθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια και άφησαν ένα μπουκέτο λουλούδια.

«Ο Στιβ Σκάλις, ένας από τους αληθινά μεγάλους ανθρώπους, είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά είναι μαχητής. Προσευχηθείτε γι' αυτόν» έγραψε στο Twitter ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Just left hospital. Rep. Steve Scalise, one of the truly great people, is in very tough shape - but he is a real fighter. Pray for Steve!