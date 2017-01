Βρυχάται η Τουρκία για τη μη έκδοση των 8! Τσαβούσογλου: Θα καταργήσουμε τη συμφωνία για το προσφυγικό!

Ήταν η αντίδραση που όλοι περίμεναν μετά την τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου να μην εκδώσει στην Τουρκία τους οκτώ αξιωματικούς που τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου έφτασαν με ελικόπτερο στην Αλεξανδρούπολη και ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν.

Η Τουρκία βάσει στο κάδρο της αντίδρασής της το προσφυγικό γιατί ξέρει καλά πως εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας και της Ευρώπης, το θέμα που "πονάει" περισσότερο. Μετά τη σκληρή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας έρχονται σήμερα οι δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που απειλεί με μέτρα κατά της Ελλάδας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Άγκυρα θα πάρει "τα απαραίτητα μέτρα κατά της Ελλάδας" μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ελλάδας και έφερε ως παράδειγμα την συμφωνία επανεισδοχής, λέγοντας πως μπορεί η Τουρκία να αποφασίσει να την καταργήσει!

Ο Τσαβούσογλου, μιλώντας την Παρασκευή (27.01.2017) σε δημοσιογράφους στην Αττάλεια, είπε ότι η Τουρκία εξετάζει, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο αναστολής της διμερούς συμφωνίας επαναπροώθησης προσφύγων, η οποία επιτρέπει στην Ελλάδα την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών που πέρασαν από τη μια πλευρά του Αιγαίου στην άλλη, ώστε η Τουρκία να τους επιστρέφει στη χώρα καταγωγής τους.

Η Τουρκία "πατάει" στο γεγονός πως από την περασμένη Άνοιξη όταν έγινε η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί σημαντικά.

Δείτε το tweet της Daily Sabah

Turkey to take steps, incl. cancelling readmission deal with Greece after failure to extradite coup soldiers,FM sayshttps://t.co/a82dHorRdV pic.twitter.com/O4IsZ7CyHA