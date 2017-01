Χαμόγελα και selfies για τον τρομοκράτη πριν από το αιματοκύλισμα [pics, vids]

Την ώρα που η Τουρκία προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της μετά από το τρομοκρατικό χτύημα της Πρωτοχρονιάς νέες φωτογραφίες του μακελάρη βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου μία πεντακάθαρη φωτογραφία του δράστη που είναι... selfie που τράβηξε ο ίδιος. Μάλιστα, κυκλοφόρησε και selfie βίντεο του ίδιου, που ποζάρει ξέγνοιαστος και χαμογελαστός.



Φωτό από dailysabah Φωτό από dailysabah

Στο μεταξύ και ένα βίντεο από το αεροδρόμιο Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη έχει ανέβει στα social media. Πρόκειται για εικόνες από την κάμερα ασφαλείας του αεροδρομίου που δείχνουν τον αδίστακτο δράστη λίγη ώρα πριν αιματοκυλήσει το club, κατά τον έλεγχο του διαβατηρίου του, όταν ταξίδεψε στην Τουρκία.

Turkish police released a clear image of #Istanbul's Reina nightclub attacker who killed 39, injured 65. He still not captured. #Turkey pic.twitter.com/NFWhNteuce