Χαμός με το `σεξιστικό` tweet του Στιβ Μάρτιν για την Κάρι Φίσερ!

Ο Στιβ Μάρτιν επέλεξε να κάνει ένα tweet που ενόχλησε πολλούς χρήστες του διαδικτού και προκλήθηκε έντονη αντιπαράθεση στα social media.

Αναγκάστηκε έτσι να διαγράψει το tweet επειδή κατηγορήθηκε πως το σχόλιό του μετά τον θάνατο της Κάρι Φίσερ ήταν σεξιστικό.

"Όταν ήμουν νέος, η Κάρι Φίσερ ήταν το πιο όμορφο πλάσμα που είχα δει ποτέ. Έγινε πνευματώδης και λαμπερή επίσης", ήταν το tweet που προκάλεσε αντιδράσεις.

Από την ώρα που ανέβασε το tweet, ο Στιβ Μάρτιν δέχτηκε σφοδρά πυρά επειδή φάνηκε να θεωρεί σημαντικότερη τη φυσική εμφάνιση από την προσωπικότητα. Πολλοί ήταν φυσικά εκείνοι που τόνισαν ότι δεν είχε τίποτα κακό το tweet του Στιβ Μάρτιν.

Criticizing Steve Martin for saying Carrie Fisher was a beautiful creature is the kind of PC nonsense that gives liberalism a bad name.