Χέλμουτ Κολ: Μπους, Πούτιν, Μακρόν και πολλοί ακόμη τον αποχαιρετούν

Η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, δήλωσε ότι ο Χέλμουτ Κολ, που απεβίωσε σήμερα, «άλλαξε την ζωή (της) με καθοριστικό τρόπο», λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε ο εκλιπών ηγέτης στην επανένωση της Γερμανίας.

Η Άγγελα Μέρκελ μεγάλωσε στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας και ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα κατά την επανένωση της Γερμανίας το 1990.

«Όπως εκατομμύρια άλλοι, εγώ κατάφερα να περάσω από μια ζωή υπό το δικτατορικό καθεστώς της ΛΔΓ σε μια ελεύθερη ζωή» εξήγησε η επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία σπούδασε φυσικές επιστήμες στην Ανατολική Γερμανία προτού ενταχθεί στους κόλπους της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) του Κολ την εποχή της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου την 9η Νοεμβρίου του 1989.

«Όλα όσα ακολούθησαν τα επόμενα 27 χρόνια από το χθες στο σήμερα δεν θα μπορούσαμε καν να τα διανοηθούμε χωρίς τον Χέλμουτ Κολ. Εγώ, προσωπικά, είμαι πολύ ευγνώμων σε εκείνον» υπογράμμισε η Μέρκελ.

Νωρίτερα και ο εκπρόσωπός της, Στέφεν Ζάιμπεργκ χαιρέτισε «έναν σπουδαίο Ευρωπαίο», αποτίοντας φόρο τιμής στον Χέλμουτ Κολ.

"Βαθιά θλίψη για ένα σπουδαίο Γερμανό και έναν σπουδαίο Ευρώπη", ανέφερε με tweet του ο Ζάιμπεργκ.

Ο θαυμασμός του Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε σήμερα συλλυπητήριο τηλεγράφημα στην γερμανική ηγεσία για τον θάνατο του πρώην καγκελάριου της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

«Ειλικρινά θαύμαζα την σοφία του, την ικανότητά του να λαμβάνει σταθμισμένες και διορατικές αποφάσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Στην Ρωσία θα μείνει στην μνήμη ως ένας υποστηρικτής, με αρχές, της ανάπτυξης των σχέσεων φιλίας μεταξύ των χωρών μας και για την πολύτιµη συµβολή του στην ενίσχυση της αµοιβαίας επωφελούς διμερούς συνεργασίας και σχέσεις καλής γειτονίας», υπογραμμίζεται στο τηλεγράφημα.

Υπόκλιση από Μακρόν

Ο Χέλμουτ Κολ ήταν ένας «πολύ σπουδαίος Ευρωπαίος» και ο «αρχιτέκτονας της ενωμένης Γερμανίας και της γαλλογερμανικής φιλίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αποτίοντας φόρο τιμής στον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας.

«Με την απώλεια του Χέλμουτ Κολ, χάνουμε έναν πολύ σπουδαίο Ευρωπαίο», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο twitter, σημειώνοντας ότι «ο Κολ ήταν ένας από τους σπουδαίους άντρες της Ευρώπης και του ελεύθερου κόσμου».

"Βράχος" λέει ο Μπους

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος, απέτισε φόρο τιμής στον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ, κάνοντας λόγο για «έναν αληθινό φίλο της ελευθερίας» και «ένα από τους σπουδαιότερους ηγέτες της μεταπολεμικής Ευρώπης», αντιδρώντας στην είδηση του θανάτου του.

«Ο Χέλμουτ ήταν ένας βράχος, και σταθερός και δυνατός», δήλωσε με ανακοίνωσή του ο 41ος πρόεδρος των ΗΠΑ από το 1989 έως το 1993, περίοδο επανένωσης της Γερμανίας.

"Αντίο" και από τον Μιχαήλ Γκορμπατσώφ

Ο Χέλμουτ Κολ ήταν μια «εξαιρετική προσωπικότητα» που έδειξε «έντονο ενδιαφέρον για την Ρωσία», δήλωσε ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσώφ, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα πολιτικό.

«Ήταν αναμφισβήτητα μια εξαιρετική προσωπικότητα που θα αφήσει το σημάδι του στην γερμανική, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία», τόνισε ο πρώην Σοβιετικός ηγέτης με κείμενό του που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ιδρύματος του.

Ο Χέλμουτ Κολ επέδειξε «έντονο ενδιαφέρον για την Ρωσία» και «προειδοποίησε την Δύση ενάντια σε οποιασδήποτε περιφρονητική στάση προς τα ρωσικά συμφέροντα», τόνισε.

Στις 16 Ιουλίου 1990 ο Κολ, καγκελάριος τότε της Δυτικής Γερμανίας συμφώνησε με τον τότε πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Γκορμπατσώφ για την ένταξη μιας ενωμένης, κυρίαρχης κι ελεύθερης Γερμανίας στο ΝΑΤΟ.

Κατά την διάρκεια αυτών των «σπουδαίων γεγονότων», ο Χέλμουτ Κολ κατέφερε «να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα των άλλων και να ξεπερνά την διάχυτη δυσπιστία επιτυγχάνοντας αμοιβαία εμπιστοσύνη», ενώ παράλληλα «υπερασπιζόταν σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας του», συμπλήρωσε ο Γκορμπατσώφ.

"Μέντοράς μου ο Κολ", λέει ο Γιούνκερ

Ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ ήταν "η ίδια η ουσία της Ευρώπης" επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, αντιδρώντας στην είδηση του θανάτου του.

"Ο θάνατος του Χέλμουτ Κολ με λυπεί βαθύτατα. Ο μέντοράς μου, ο φίλος μου, η ίδια η ουσία της Ευρώπης. Θα μας λείψει πάρα πολύ" έγραψε ο Γιούνκερ σε μήνυμα που ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

