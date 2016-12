Ζαλίζει η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο! [pics, vid]

Η Beipanjiang Bridge, που συνδέει τις ορεινές επαρχίες Guizhou και Yunnan, κέρδισε τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο από ένα άλλο επίτευγμα της κινεζικής μηχανικής και συγκεκριμένα της γέφυρας Sidu στην επαρχία Hubei.

Another engineering marvel: world's highest bridge opened to traffic in #China's Guizhou Thu. Beipanjiang Bridge is 565M above river valley. pic.twitter.com/hHvuU5uazC