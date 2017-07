Ζητάει και τα ρέστα η Τουρκία! `Απερίσκεπτη ενέργεια της Ελλάδας να ανοίξει πυρ`!

Ελληνικά χωρικά ύδατα, ή διεθνή ύδατα; Αυτό είναι το ερώτημα, πάνω στο οποίο βασίζεται όλη η υπόθεση του νέου περιστατικού έντασης στο Αιγαίο.

Το "θερμό επεισόδιο" που προσπαθούν να στήσουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο έχει... εξέλιξη. Κι αυτή έρχεται από την τουρκική κυβέρνηση, αφού σύμφωνα με το τουρκικό Anadolu, η Τουρκία είναι δυσαρεστημένη με τον τρόπο που η Ελλάδα χειρίστηκε την υπόθεση και την καταδικάζει ανοιχτά!

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση του Anadolu, η Τουρκία χαρακτηρίζει "απερίσκεπτη ενέργεια" την απόφαση του ελληνικού Λιμενικού να ανοίξει πυρ εναντίον του φορτηγού πλοίου με σημαία Τουρκίας, νωρίτερα το μεσημέρι, ανοιχτά της Ρόδου!

#BREAKING | #Turkey strongly condemns #Greece 's 'unmeasured' act of opening fire on Turkish ship pic.twitter.com/IG3zZqS1AA

Νωρίτερα, η Τουρκία έστειλε τρία πλοία στο σημείο, ανοιχτά της Ρόδου, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο πλοίο, έχει ήδη "δέσει" στο λιμάνι του Μαρμαρίς.

Την είδηση μεταφέρει το τουρκικό δίκτυο Anadolu και είναι φανερό πως οι Τούρκοι προσπαθούν να κλιμακώσουν την ένταση.

#BREAKING | #Turkey sends 3 boats to south Aegean after Greek boats allegedly open fire on Turkish ship pic.twitter.com/DVWOUSU8Il