Ζουν τον έρωτά τους! Αγκαλίτσες και φιλάκια ο πρίγκιπας Χάρι με τη Μέγκαν! [pics]

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση το Σάββατο, με τις κάμερες να απαθανατίζουν τις τρυφερές τους στιγμές στο περιθώριο του κλειστού αγώνα πόλο Audi Polo Challenge.

Ο 32χρονος πρίγκιπας απομακρύνθηκε από το διάσημο κοινό για να απολαύσει μια τρυφερή στιγμή με την 35χρονη ηθοποιό. Το φιλί και η αγκαλιά της Μέγκαν φαίνετια να έδωσαν στον πρίγκιπα Χάρι την ώθηση που χρειαζόταν, καθώς ήταν αυτός που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη τη δεύτερη μέρα των αγώνων στο Coworth Park.

