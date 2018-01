«Οι ΗΠΑ βλακωδώς έδωσαν 33 δισεκατομμύρια δολάρια βοήθεια στο Πακιστάν τα τελευταία 15 χρόνια και εκείνοι δεν μας έδωσαν τίποτα σε αντάλλαγμα παρά μόνο ψέματα και απάτη, θεωρώντας ότι οι ηγέτες μας είναι ηλίθιοι» έγραψε ο Τραμπ στο πρώτο μήνυμά του στο Twitter για το 2018. Οι Πακιστανοί «παρέχουν καταφύγιο στους τρομοκράτες που καταδιώκουμε στο Αφγανιστάν, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια. Φτάνει πια», πρόσθεσε.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Ιανουαρίου 2018