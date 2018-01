Λίγες μόλις ώρες μετά την γέννησή της, 47 λεπτά από την έλευση του 2018, η μικρή Άσελ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των συμπολιτών της στη Βιέννη. Κι αυτό διότι έγινε το «Πρώτο Μωρό του Νέου Έτους» στην Αυστρία.

Ωστόσο, αντί για ευχές από τους πολίτες που πληροφορήθηκαν τη γέννησή της από τις αυστριακές εφημερίδες την Πρωτοχρονιά, η μικρούλα και η οικογένειά της συγκέντρωσε πλήθος ρατσιστικών μηνυμάτων.

Η δημοσιοποίηση της είδησης για τα «πρωτοχρονιάτικα μωρά», που συνοδεύεται από φωτογραφία των γονέων με το νεογέννητο, είναι μια συνήθης πρακτική. Και όχι μόνο στον αυστριακό αλλά και στον διεθνή Τύπο.

As Austria's government takes turn to the far right, its first New Year's baby elicits outpouring of hatred rather than joy. Guess why?https://t.co/y7M5x1zv4t pic.twitter.com/L7PfUOE8q2

— Kenneth Roth (@KenRoth) January 5, 2018