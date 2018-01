Φωτογραφία Αρχείου: Reuters

- Είναι δεδομένο πως το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ για τον Ντόναλντ Τραμπ θα μας απασχολεί για καιρό - Σε μια... αυστηρά "πιπεράτη" ενότητα, ο συγγραφέας προβαίνει σε απίστευτες αποκαλύψεις - Ουσιαστικά υποστηρίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε... ολόκληρο σχέδιο για να ρίχνει στο κρεβάτι (ή τουλάχιστον να προσπαθεί) συντρόφους, ακόμη και συζύγους φίλων του! - Πώς... δελέαζε τους φίλους του να απιστήσουν, την στιγμή που τους είχε στήσει "παγίδα" - Όλα αυτά την ώρα που το βιβλίο κάνει... φτερά από τα ράφια των βιβλιοπωλείων με ουρές από τα ξημερώματα

Ένα βιβλίο που ο Τραμπ το πολέμησε πριν καν βγει. Ένα βιβλίο που τελικά κυκλοφόρησε κι έκανε… πάταγο. Ένα βιβλίο που δεδομένα θα συνοδεύει για καιρό την πολιτική σταδιοδρομία του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Δεν είναι μόνο η περιγραφή του πώς κινείται ο Τραμπ στο… παρασκήνιο. Δεν είναι μόνο οι αναφορές για την Πρώτη Κυρία, Μελάνια. Ούτε οι καθαρά πολιτικές σκοπιές. Είναι και οι… ροζ αποχρώσεις που έχει το βιβλίο και το έχουν κάνει όχι «talk of thw town», αλλά… talk of the world!

«Ο Τραμπ την… έπεφτε σε συζύγους φίλων του» υποστηρίζει το βιβλίο!

Ο συγγραφέας αφιερώνει μια ενότητα του «Fire and Fury» (σ.σ. «Φωτιά και Θυμός») περιγράφοντας έναν μηχανορράφο Ντόναλντ Τραμπ, που χρησιμοποιούσε αισθήματα όπως η ζήλεια και η εκδίκηση, απλά για να ρίξει στο… κρεβάτι τις συζύγους ή τις συντρόφους φίλων του!

Τα αποσπάσματα φέρνει στο «φως» η βρετανική Daily Mail και είναι αποκαλυπτικά: «Όταν κυνηγούσε τη γυναίκα ενός φίλου του, προσπαθούσε να την πείσει ότι ο άνδρας της ίσως να μην ήταν αυτό που εκείνη νόμιζε. Αυτό το έκανε με το να την βάζει να ακούει κρυφά σε ανοιχτή ακρόαση την συνομιλία που είχε κατ’ ιδίαν ο Τραμπ με τον σύζυγό της στο γραφείο του!

Μετά έβαζε τη γραμματέα του να καλέσει τον φίλο στο γραφείο του. Όταν εκείνος έφθανε, ο Τραμπ έβαζε σε εφαρμογή -σύμφωνα πάντα με το βιβλίο- το… πονηρό σχέδιό του.

Που δεν ήταν τίποτα άλλο από κουβέντα για τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού: «Σου αρέσει ακόμη να κάνεις σεξ με τη γυναίκα σου; Πόσο συχνά; Θα πρέπει να έχεις π@δ@ξει και καλύτερες απ’ τη γυναίκα σου. Μίλησέ μου γι’ αυτό. Στις 3 θα μου έρθουν κορίτσια από το Λος Άντζελες. Μπορούμε να ανεβούμε επάνω και να περάσουμε υπέροχα. Το υπόσχομαι«.

Όλη αυτή την ώρα ο Τραμπ άφηνε – σύμφωνα με τον συγγραφία- τη γυναίκα του φίλου να ακούει την κουβέντα από ανοιχτή ακρόαση… Κάτι που φέρεται να του έδνε το… πλεονέκτημα για να κάνει στην συνέχεια την δική του «κίνηση».

Όλα αυτά φυσικά είναι αυτά που αναφέρει το βιβλίο, που υπογράφει ο Μάικλ Γουλφ.

Και είναι… χοντρά. Καταστάσεις και αφηγήσεις που φυσικά δεν συνάδουν με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως προσωπική ζωή του -εκάστοτε- Πλανητάρχη. Όπως και να’ χει, τα «απόνερα» από το συγκεκριμένο βιβλίο θα παραμείνουν για καιρό. Και η αντίδραση του ίδιου του Τραμπ έχει το δικό της ενδιαφέρον…

