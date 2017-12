«Φωτιές» του Ιράν εναντίον Τραμπ: Δεν έχουν καμία αξία οι δηλώσεις του

«Ο ιρανικός λαός δεν δίνει καμιά αξία στις καιροσκοπικές δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων και του Τραμπ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Μπαχράμ Γασεμί, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Ο Γασεμί χαρακτήρισε «εξαπάτηση» την υποστήριξη που προσέφεραν ορισμένοι αμερικανοί αξιωματούχοι στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ιρανικές πόλεις.

«Η ιρανική κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα το δικαίωμά τους να εκφράζονται. Ο κόσμος κοιτάει», είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter σχετικά με τους διαδηλωτές και με το hashtag #IranProtests

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests

