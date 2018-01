Ιράν: Νεκροί τρεις άνδρες των μυστικών υπηρεσιών μετά από συγκρούσεις στην Πιρανσχάχρ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοτώθηκαν «σε μια μάχη με αντεπαναστατικά στοιχεία», χωρίς να διευκρινίζεται αν το περιστατικό σχετίζεται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν εκείνους που διαδηλώνουν στο Ιράν την «κατάλληλη στιγμή», στο πιο πρόσφατο από μια σειρά tweets αφότου ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα στην Τεχεράνη.

«Τεράστιος σεβασμός για τους Ιρανούς την ώρα που προσπαθούν να ξαναπάρουν τον έλεγχο από τη διεφθαρμένη κυβέρνησή τους. Θα δείτε μεγάλη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες την κατάλληλη στιγμή!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018