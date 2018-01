Είναι το βιβλίο που περιγράφει όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες στον Λευκό Οίκο. Αφορά στην συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του περιβάλλοντός του. Και πέτυχε ήδη τον (διπλό) στόχο του: Πρώτον, όπως λέει και ο τίτλος του (σ.σ. «Φωτιά και Οργή») να βάλει… φωτιά στις ΗΠΑ! Δεύτερον και καθαρά… οικονομικά, να «πουλήσει»!

Αυτόν τον στόχο κι αν πέτυχε! Δημοσίευμα του pastemagazine.com αναφέρει πως το βιβλίο έκανε πάταγο! Πως έγινε sold out στα βιβλιοπωλεία της Ουάσινγκτον σε μόλις 20 λεπτά!

Δείτε εικόνες από βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως υπήρχαν ουρές (!) σε βιβλιοπωλεία από το προηγούμενο βράδυ, από ανθρώπους που… ξεροστάλιαζαν στο κρύο επειδή «διψάνε» να μάθουν τι συμβαίνει μέσα στη μεγαλοπρεπή κατοικία του αμερικανού Προέδρου.

Το βιβλίο περιγράφει τη σκοτεινή εικόνα ενός δυσλειτουργικού Λευκού Οίκου στο φόντο μηχανορραφιών γύρω από έναν Ντόναλντ Τραμπ που χλευάζεται από τους ίδιους του συνεργάτες του για την ανεπάρκεια και την ανικανότητά του να διοικεί.

Έγινε ακόμη και νομική προσπάθεια για να μην κυκλοφορήσει το βιβλίο. Συγκεκριμένα την επομένη της πολύ έντονης αντίδρασης του Τραμπ. Ο οποίος κατηγόρησε τον πρώην σύμβουλό του Στιβ Μπάνον ότι «έχασε τα λογικά του». Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Τσαρλς Τζ. Χάρντερ, προσπάθησε χθες χωρίς επιτυχία να απαγορεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου.

Σε ένα κυρίως συμβολικό διάβημα, απηύθυνε επιστολή στον συγγραφέα του Μάικλ Γουλφ και τον Στιβ Ρούμπιν, πρόεδρο του εκδοτικού οίκου Henry Holt and Co. Σε αυτήν απαιτούσε από αυτούς να «σταματήσουν αμέσως» τη διανομή του βιβλίου, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για δυσφήμιση.

Όμως η απάντηση του εκδότη, που είναι πιθανότατα κατευχαριστημένος για αυτή τη μεγάλη προβολή (σ.σ. κάτι που αποδείχθηκε από το πόσο… μοσχοπούλησε το βιβλίο) ήταν να επισπεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου κατά τέσσερις ημέρες: Ενώ αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει την Τρίτη, κυκλοφόρησε τελικά σήμερα!

Ο 64χρονος πολυσχιδής αρθρογράφος (συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Hollywood Reporter, το Vanity Fair, το New York Magazine…) εξήγησε ότι επί 18 μήνες γυρνούσε τον γαλαξία Τραμπ. Από την προεκλογική εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο, και μίλησε με «περισσότερα από 200» πρόσωπα, από τον πρόεδρο μέχρι τους στενούς συνεργάτες του.

«Εξουσιοδότησα μηδενική πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τον συγγραφέα αυτού του ψεύτικου βιβλίου! Δεν του μίλησα ποτέ για βιβλίο. Γεμάτο ψέματα, διαστρεβλώσεις και πηγές που δεν υπάρχουν», έγραψε στο twitter αργά το βράδυ της Πέμπτης, 04.01.2018, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στο βιβλίο.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018