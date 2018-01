«Ξύπνησαν» μνήμες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς στο Σαν Φρανσίσκο

Στο άκουσμα της είδησης πως φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς, όλοι πάγωσαν. Φαίνεται όμως ότι το περιστατικό, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στο Σαν Φρανσίσκο ήταν μια "κακή στιγμή".

Μια κακή στιγμή, βέβαια, που προκάλεσε τον τραυματισμό επτά ανθρώπων. Δυο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω σε δυο αυτοκίνητα και παρέσυρε δυο πεζούς συνελήφθη από την αστυνομία. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Family of five hit by truck at 21st and Geary are okay and talking to police. But one pedestrian is in critical condition and the other is in serious condition. Both are elderly. 🙏🏼#SanFrancisco #RichmondDistrict pic.twitter.com/r1Q9xjL9Qe — Lilian Kim (@liliankim7) January 2, 2018

Το ABC7 μετέδωσε ότι το φορτηγό, που έκανε delivery, επιχείρησε παράνομη αριστερή στροφή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε δυο πεζούς, σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και σε ένα Mazda όπου επέβαινε μια 5μελής οικογένεια.

Collision at 21st and Geary sent two elderly pedestrians to the hospital. One in critical with internal bleeding, the other in serious condition with a punctured long and broken rib. #SanFrancisco pic.twitter.com/sdcVNOyrKF — Lilian Kim (@liliankim7) January 2, 2018

.@sfpd says truck driver ran a red light at 21st and Geary, lost control, hit two pedestrians, a parked car, then a Mazda with a family inside. Family is going to be okay but pedestrians have serious, non-life threatening injuries. #SanFrancisco pic.twitter.com/P1GEE5YY1G — Lilian Kim (@liliankim7) January 2, 2018

Collision at 21st and Geary. Truck hits pedestrian and car with family inside. Seven injuries, of those two seriously. #SanFrancisco pic.twitter.com/6NvQBqh4AB — Lilian Kim (@liliankim7) January 2, 2018

Σύμφωνα με την αστυνομία και όσα προκύπτουν από τις κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός, παραβίασε κόκκινο φανάρι.

Αγωνία για δυο τραυματίες

Δυο ηλικιωμένοι άνδρες βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο όταν ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο. Αφού έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα, χτύπησε κι εκείνους, «πετώντας» τον έναν από τους δυο 3 με 4 μακριά.

Ο άνδρας αυτός, ένας 79χρονος, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Υποβλήθηκε ήδη σε εγχείρηση για να αντιμετωπιστεί η εσωτερική αιμορραγία. Ο δεύτερος σοβαρά τραυματίας, ένας 66χρονος, έχει σπάσει ένα πλευρό ενώ έχει υποστεί διάτρηση πνεύμονα!

Τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους όταν έπεσε πάνω τους το φορτηγό, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο οδηγός του φορτηγού επιχείρησε να διαφύγει, αλλά ένας… «καλός Σαμαρείτης» (σ.σ. που έτυχε να είναι μέλος της υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας) τον σταμάτησε και τον συνέλαβε.

.@sfpd detained driver of truck that injured two pedestrians and hit two vehicles. He told officers he lost control as he was going south on 21st Ave. at Geary Blvd. #SanFrancisco pic.twitter.com/s7YgdykTly — Lilian Kim (@liliankim7) January 2, 2018

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, sanfrancisco.cbslocal.com, abc7news.com