lastnightinsweden: Ανελέητο τρολάρισμα στον Τραμπ για την `επίθεση` στη Σουηδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατάφερε να γίνει ξανά πρώτο θέμα συζήτησης εξαιτίας μιας γκάφας. Και τί γκάφας: επινόησε επίθεση στη Σουηδία. Μια επίθεση που κανείς δεν γνώριζε. Ούτε καν η κυβέρνηση της χώρας! Τη λύση του μυστηρίου έδωσε ο ίδιος: σχολίαζε ένα ρεπορτάζ που είχε στο Fox News. Ούτε τις δικές του συμβουλές δεν ακολουθεί! Γιατί βλέπει τηλεόραση αφού όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ψέματα;

"Κοιτάξτε τι συνέβη χθες τη νύχτα στη Σουηδία. Στη Σουηδία! Ποιός μπορεί να το πιστέψει, στη Σουηδία! Δέχθηκαν μεγάλο αριθμό μεταναστών. Έχουν προβλήματα που δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν", είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ομιλία του το περασμένο Σάββατο. Και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η αναζήτηση του… "τι έγινε χθες βράδυ στη Σουηδία".

Από τους πρώτους που… τρόλαραν τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν η Τσέλσι Κλίντον, κόρη του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον. "Τι έγινε χθες το βράδυ στη Σουηδία; Έπιασαν τους δράστες της σφαγής στο Bowling Green;" διερωτήθηκε η Τσέλσι Κλίντον. Η αναφορά της έχει να κάνει με μια… άλλη τρομοκρατική επίθεση την οποία είχε επινοήσει η σύμβουλος του Τραμπ και επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας Κέιλιαν Κόνγουεϊ.

What happened in Sweden Friday night? Did they catch the Bowling Green Massacre perpetrators? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) February 19, 2017

Δεν ήταν φυσικά το μόνο… τρολάρισμα στον Τραμπ. Αυτό που έγινε στο twitter δεν έχει προηγούμενο. Και δεν ήταν μόνο οι Σουηδοί που έσπευσαν να κοροϊδέψουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ανεβάζοντας εικόνες από… κεφτέδες του ΙΚΕΑ ή ιδέες για το πως να συναρμολογήσει το τείχος που θέλει να φτιάξει στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Την… τιμητική τους είχαν και οι Άμπα ακόμη και οι τάρανδοι!

Ακολουθούν μόνο μερικά από τα tweets που είχαν στόχο τον Αμερικανό πρόεδρο. Καλή… διασκέδαση!

#lastnightinsweden Perhaps it had something to do with this. It's pretty shocking. pic.twitter.com/TLDdAQhXDG — Cathy Thomson (@tassiedevil) February 20, 2017

#lastnightinsweden the incoming Queen gives the US President her true thoughts pic.twitter.com/4TjpJ7jWfy — Trish Grimes (@tammie_grier) February 20, 2017

In response to #lastnightinsweden, Sweden has deployed their elite force of Super Troupers. pic.twitter.com/Qk4cdWriwz — Courtney (@CHydeDesign) February 19, 2017

Maybe this was the tragedy that happened #lastnightinsweden No red fish. pic.twitter.com/keesxKo53N — Tory Klementsen (@msteechur) February 20, 2017

One Swedish meatball to remember them all! #lastnightinsweden pic.twitter.com/8wUaqQ1BM5 — Roman W. Schatz (@schatzart) February 20, 2017

Thinking of my friends in Scandinavia. If you need us to, we'll gladly send our leftover Ikea tools your way. #lastnightinsweden pic.twitter.com/jFtmPm2ojk — Ryan Harlin (@deejaysham) February 20, 2017

Meanwhile in Sweden hoards of them are streaming over the border. #lastnightinSweden pic.twitter.com/r1yK7fLALl — percy dashwood (@percydashwood) February 19, 2017

My thoughts are with Sweden ???????? while we are still learning what happened - one tweet at a time. #lastnightinsweden — Kristina Pfuertner (@kriscross123) February 19, 2017