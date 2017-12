Λήξη συναγερμού στο Βερολίνο – Έσβησε η φωτιά που είχε «μπλοκάρει» πολυσύχναστο σταθμό

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε πως επέτρεψε ξανά τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων αφού πυροσβέστες κατέσβεσαν την πυρκαγιά, ωστόσο τα τοπικά δρομολόγια εξακολουθούν να μην εκτελούνται.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο N24 πως 15 άνθρωποι διασώθηκαν από μια αποβάθρα που είχε γεμίσει καπνό και ένας δέχεται φροντίδες καθώς έχει τραυματισθεί ελαφρά. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Bild πάντως, η φωτιά ξέσπασε σε παρακείμενο εργοτάξιο

