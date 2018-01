Μαραθώνιος ανάγνωσης με τα αγαπημένα βιβλία του Ντέιβιντ Μπόουι

Το 2013 στην επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Μπόουι δημοσιεύτηκε η λίστα με τα 100 αγαπημένα βιβλία του Βρετανού καλλιτέχνη ανάμεσα στα οποία ήταν «Ο Υπέροχος Γκάτσμπι» του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, «Έρημη χώρα» του Τόμας Στερνς Έλιοτ και White Noise του Ντον Ντελίλο.

Ο Τζόουνς, που έχει σκηνοθετήσει της ταινίες Moon και Warcraft, έγραψε στο twitter πριν επιβεβαιώσει το σχέδιο του: «Ο μπαμπάς μου ήταν ένα «τέρας» διαβάσματος. Μια από τις αληθινές του αγάπες ήταν τα ταξίδια του Πίτερ Ακρόιντ στην ιστορία της Βρετανίας και των πόλεών της. Αισθάνομαι το χρέος να αφιερώσω έναν λογοτεχνικό μαραθώνιο στον μπαμπά μου. Όταν μου το επιτρέψει ο χρόνος».

Έπειτα ανακοίνωσε: «Εντάξει ομάδα! Όποιος θέλει να συμμετάσχει μπορεί να διαβάσει το Hawksmoor του Πίτερ Ακρόιντ, ως διασκέδαση πριν μπούμε στα σκληρά πράγματα».

Alright gang! Anyone who wants to join along, we are reading Peter Ackroyd’s “Hawksmoor,” as an amuse cerveau before we get into the heavy stuff. You have until Feb 1. ❤️

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) December 27, 2017