Μαρλέν Ντίτριχ: 3 πράγματα που δεν γνωρίζετε για τη γερμανίδα ηθοποιό

Τη Μαρλέν Ντίτριχ τιμάει σήμερα η Google με ένα Doodle. Όσα δεν γνωρίζετε γα τη γυναίκα που μάγεψε τον κινηματογράφο.

Η Μαρλέν Ντίτριχ γεννήθηκε σαν σήμερα 27 Δεκεμβρίου το 1901 και πέθανε στις 6 Μαΐου 1992. Η Μαρλέν Ντίτριχ ήταν Γερμανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου. Αρχικά έπαιξε σε γερμανικές ταινίες και στο θέατρο συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Μαξ Ράινχαρντ. Αργότερα συνεργάστηκε με το σκηνοθέτη Γιόζεφ φον Στέρνμπεργκ. Το 1930 έπαιξε στην ταινία που της χάρισε διεθνή φήμη: Γαλάζιος Άγγελος.

Μετά πρωταγωνίστησε στις ταινίες: Μαρόκο (Morocco, 1930), Κατάσκοπος Χ-27 (Dishonored, 1931), Σαγκάη Εξπρές (Shanghai Express, 1932), Η τραγική τσαρίνα (The Scarlet Empress). Όταν έληξε η συνεργασία της με τον Στέρνμπεργκ, συνέχισε να παίζει σε ταινίες διαφορετικού ύφους, όπως: Σαρξ και διάβολος (Destry Rides Again), Φλόγα και πάθος (A Foreign Affair), Πονεμένο Ρομάντζο (Stage Fright, 1950), Μάρτυρας Κατηγορίας (Witness For The Prosecution) και Τα απόρρητα της Νυρεμβέργης (Judgment at Nuremberg). Η Ντίτριχ καθιέρωσε στον κινηματογράφο της εποχής τον τύπο της μοιραίας γυναίκας και υπήρξε το ίνδαλμα εκατομμυρίων γυναικών.

Το 1978 η Ντίτριχ εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην ταινία του Ντέιβιντ Χέμινγκ «Ζιγκολό» («Just a gigolo»), στο πλευρό του Ντέιβιντ Μπόουι. Με το τέλος των γυρισμάτων αρνείται πια να φωτογραφηθεί.

Το 1936 η Ντίτριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 1939, αλλάζοντας την υπηκοότητά της σε αμερικανική, αποδοκιμάστηκε από τον γερμανικό λαό και ο Τύπος τής αφιέρωσε πρωτοσέλιδα με τίτλο: «Ντίτριχ: προδότρια της πατρίδας».

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αισθάνθηκε ως Γερμανίδα συνυπεύθυνη για τις πράξεις του Χίτλερ και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού. Ο ίδιος ο Χίτλερ τη θαύμαζε απεριόριστα. Συνεργάτες του προσπάθησαν, μάλιστα, κατόπιν εντολής του να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη αρνήθηκε και τιμήθηκε αργότερα για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει ένατη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών.