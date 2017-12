«Όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ο καλός λαός του Ιράν θέλει μια αλλαγή και ότι, εκτός από την τεράστια στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, αυτό που φοβούνται περισσότερο οι ηγέτες (του Ιράν) είναι ο ιρανικός λαός» έγραψε σε ένα μήνυμά του στο Twitter, επαναλαμβάνοντας ένα απόσπασμα από την ομιλία που είχε εκφωνήσει στις 19 Σεπτεμβρίου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Δεκεμβρίου 2017