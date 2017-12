Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δωδεκαώροφη πολυκατοικία στο Μάντσεστερ, προκαλώντας την κινητοποίηση της βρετανικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Τουλάχιστον δύο από τους ορόφους της πολυκατοικίας έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ενοίκους.

Η βρετανική αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Μέχρι στιγμής η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει γνωστή.

Apartment on fire in town #manchester #northernquarter #town pic.twitter.com/1g6wnlzeum

Building on fire in Manchester Northern Quarter, hoping people are ok pic.twitter.com/3eOgfGab8v

— SLY ANTICS (@slyantics) December 30, 2017