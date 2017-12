Η Μισέλ Ομπάμα τρώει… «ελληνικά»

Πρόσφατα, η Μισέλ Ομπάμα γεύτηκε τα εδέσματα ελληνικού εστιατορίου του Σαν Φρανσίσκο. Και ενθουσιάστηκε τόσο, που έστειλε στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου ευχαριστήρια επιστολή.

Η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα βρέθηκαν πρόσφατα στο Σαν Φρανσίσκο. Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον, ζήτησε από το προσωπικό της να πάρει φαγητό για το ταξίδι από τη «Souvla».

Έμεινε τόσο ενθουσιασμένη από τα εδέσματα που δοκίμασε, που αποφάσισε να ευχαριστήσει το προσωπικό και τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Τους έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Αγαπητό προσωπικό της Souvla

Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια

Ήθελα να σας γράφω και να σαν ευχαριστήσω για όλο το νόστιμο φαγητό που μας προσφέρατε κατά την πτήση μας προς την Ουάσινγκτον. Όλα ήταν υπέροχα και έκαναν τη μεγάλης διάρκειας πτήση μας τόσο πιο απολαυστική.

Η υποστήριξη ανθρώπων όπως εσείς είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και σημαίνει τόσα πολλά για εμένα και τον Μπαράκ.

Για ακόμα μια φορά, σας ευχαριστώ για το υπέροχο γεύμα.

Ειλικρινά,

Μισέλ Ομπάμα».

Φυσικά, το εστιατόριο ανέβασε την ευχαριστήρια επιστολή της Μισέλ Ομπάμα στο λογαριασμό του στο twitter. Δεν είναι και λίγο να «ακούει» κανείς τέτοια θερμά λόγια από μια πρώην Πρώτη Κυρία.

Τη φωτογραφία με την επιστολή της Μισέλ Ομπάμα συνοδεύει το εξής μήνυμα: «Ήμασταν τόσο τυχεροί που εξυπηρετήσαμε τόσους πολλούς απίστευτους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Το να δεχόμαστε τηλεφώνημα από το προσωπικό της Μισέλ Ομπάμα για να ζητήσουν φαγητό από τη Souvla για το πρόσφατο ταξίδι στην Ουάσινγκτον ήταν η υπέρτατη τιμή για την ομάδα μας. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή την ευκαιρία και από την επιστολή της».

We’ve been so fortunate to have served so many incredible people over the years. To receive a call from @michelleobama’s team requesting Souvla for a recent trip to DC was the ultimate honor for our team. We were so grateful for this opportunity, and humbled by her letter to us. pic.twitter.com/nwSXlfLztt

— Souvla (@SouvlaSF) December 21, 2017