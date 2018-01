Η φωτιά στη Νέα Υόρκη εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (02.01.2018). Όλα δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μαγαζί με έπιπλα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας και γρήγορα επεκτάθηκε.

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες έχουν ριχθεί στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 06:00 το πρωί (ώρα ΗΠΑ).

Over 200 #FDNY members continue to operate on scene this morning of a 6-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/oKf3fWqlD2

— FDNY (@FDNY) January 2, 2018