Σκηνές «άγριας δύσης» εκτυλίχθηκαν στο Ντάγκλας, με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομίας και ενός άνδρα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, 5 αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά, και ένας πολίτης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο βοηθός σερίφη.

Η αστυνομία είχε εκδώσει τον λεγόμενο «κόκκινο κωδικό», που σημαίνει πως όλοι έπρεπε να μείνουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Πάντως οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης σκοτώθηκε από άλλους αστυνομικούς.

UPDATE: 7 shot, including 5 Douglas County deputies, at apartment complex incident. At least 1 deputy killed, officials say: https://t.co/yzUyGl6hct

— Denver7 News (@DenverChannel) 31 Δεκεμβρίου 2017