Δεν είναι η πρώτη φορά που Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν «τσακώνονται» δημόσια. Πρώτη φορά πέφτουν όμως τόσο χαμηλά. Στο επίπεδο να γίνεται λόγος για το ποιος έχει το μεγαλύτερο και το καλύτερο πυρηνικό κουμπί. Που αν το πατήσει, θα προκαλέσει πυρηνική καταστροφή.

Αν αυτό δεν είναι κατάντια, τι άλλο μένει να δούμε; Ίσως με τους δυο συγκεκριμένους, πολλά ακόμα.

Όλα ξεκίνησαν από ένα διάγγελμα του Κιμ Γιονγκ Ουν με αφορμή το νέο έτος. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ήθελε να δείξει ότι η χώρα του έχει γίνει αυτό που ονειρεύονταν ο παππούς και το πατέρας του: πυρηνική δύναμη.

Και αυτό είπε: πως η Βόρεια Κορέα έχει πλέον γίνει πυρηνική δύναμη. Μόνο που έβαλε και το «κουμπί» στην εξίσωση. Έχει πάντα πάνω στο γραφείο του, είπε, το κουμπί για την εκτόξευση βορειοκορεατικών πυρηνικών όπλων. «Αυτό δεν είναι απειλή, είναι η πραγματικότητα», υποστήριξε.

Με έναν… πολύ σοβαρό τρόπο, ο οποίος αρμόζει σε έναν ενήλικα (!) «απάντησε» ο Ντόναλντ Τραμπ. Το δικό του κουμπί, είπε, είναι καλύτερο από του Κιμ. Και πιο δυνατό. Και λειτουργεί…

Μάλιστα, όλα αυτά τα δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο twitter φυσικά. «Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν μόλις δήλωσε ότι «το πυρηνικό κουμπί είναι πάνω στο γραφείο του συνέχεια». Θα τον ενημερώσει κάποιος από το εξασθενημένο και πεινασμένο καθεστώς του ότι έχω κι εγώ πυρηνικό κουμπί, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ δυνατότερο από το δικό του, και το δικό μου κουμπί λειτουργεί!».

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018