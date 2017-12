Ο Τζάστιν Τριντό γράφει ιστορία και πάλι! Ποζάρει για LGBT περιοδικό και μιλά για όλα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τριντό επιδεικνύει την υποστήριξή του στην κοινότητα LGBT.

Το καλοκαίρι του 2016, έγινε ο πρώτος Καναδός πρωθυπουργός που συμμετείχε στο Gay Pride στο Τορόντο. Τον Μάρτιο του 2017, ο 45χρονος πολιτικός συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση του Gay Pride του Καναδά μαζί με τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Λίο Βαραντκάρ.

«Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι είχαν για τόσο μεγάλο διάστημα αισθήματα, για τα οποία έπρεπε να ντρέπονται ή κρύβουν την ταυτότητα τους για να ταιριάζουν στην κοινωνία είναι ένα μάθημα για όλους να πιέσουν εναντίον αυτής της κατάστασης», ανέφερε στη συνέντευξή του στο Attitude.

WORLD EXCLUSIVE! Canadian Prime Minister @JustinTrudeau makes history on the cover of Attitude’s January issue: https://t.co/7Nk7NASrrJ 🌈 pic.twitter.com/ns47oh6Ih7

— Attitude (@AttitudeMag) December 8, 2017