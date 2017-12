Οι ΗΠΑ στην «κατάψυξη» και ο Τραμπ… στον κόσμο του! Τρολάρει την κλιματική αλλαγή

Ή καλύτερα να ειρωνευτεί όσους μιλούν για κλιματική αλλαγή. Ενώ κόσμος υποφέρει από το κρύο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να… «χρησιμοποιήσει» την «παλιά καλή υπερθέρμανση του πλανήτη».

Όσοι τον ψήφισαν να πρέπει να τον χαίρονται. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει κάτι τέτοιο. Αποτυχημένο χιούμορ, ατυχές tweet, όπως και να το δει κανείς, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ακόμη ένα «φάουλ». Μάλλον για να… τελειώσει καλά η χρονιά.

Είναι γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή… υπάρχει. Δεν πιστεύει πως ο πλανήτης καταστρέφεται. Είχε φτάσει ακόμη και στο σημείο να πεί ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια… «εφεύρεση» της Κίνας.

Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να πληρώσει η κυβέρνησή του τα λεφτά που προέβλεπε η συμφωνία του Παρισιού. Ένα από τα επιχειρήματά του ήταν πως θα κατέστρεφε βιομηχανικές θέσεις εργασίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αποσύρει την κλιματική αλλαγή από την λίστα των «απειλών» για τις ΗΠΑ και επανέφερε την εκμετάλλευση του άνθρακα, των αποθεμάτων φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου σε προστατευόμενες περιοχές των ΗΠΑ.

Και τώρα, που η χώρα του πλήττεται από το χιονιά, βρήκε την ευκαιρία να ειρωνευτεί. Από τη ζεστασιά του Λευκού Οίκου. Ή του «εξοχικού» του στη Φλόριντα. Δεν έχει σημασία….

«Στα ανατολικά, θα μπορούσε να είναι η πιο κρύα Παραμονή Πρωτοχρονιάς στα χρονικά. Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λίγη από εκείνη την παλιά, καλή, υπερθέρμανση του πλανήτη για την οποία η χώρα μας, αλλά όχι άλλες χώρες, θα πλήρωνε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για να προστατευτεί. Καλυφθείτε!», έγραψε ο Τραμπ.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017