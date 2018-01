Οργή Τραμπ για το βιβλίο που βγάζει τα άπλυτα στην φόρα! «Είναι γεμάτο ψέμματα!»

Το βιβλίο περιγράφει τη σκοτεινή εικόνα ενός δυσλειτουργικού Λευκού Οίκου στο φόντο μηχανορραφιών γύρω από έναν Ντόναλντ Τραμπ που χλευάζεται από τους ίδιους του συνεργάτες του για την ανεπάρκεια και την ανικανότητά του να διοικεί. Αυτή η νομική προσπάθεια έγινε την επομένη της πολύ έντονης αντίδρασης του Τραμπ, που κατηγόρησε τον πρώην σύμβουλό του Στιβ Μπάνον ότι «έχασε τα λογικά του». Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Τσαρλς Τζ. Χάρντερ, προσπάθησε χθες χωρίς επιτυχία να απαγορεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου.

Σε ένα κυρίως συμβολικό διάβημα, απηύθυνε επιστολή στον συγγραφέα του Μάικλ Γουλφ και τον Στιβ Ρούμπιν, πρόεδρο του εκδοτικού οίκου Henry Holt and Co., απαιτώντας από αυτούς να «σταματήσουν αμέσως» τη διανομή του βιβλίου, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για δυσφήμιση.

Όμως η απάντηση του εκδότη, που είναι πιθανότατα κατευχαριστημένος για αυτή τη μεγάλη προβολή, ήταν να επισπεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου κατά τέσσερις ημέρες: ενώ αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει την Τρίτη, θα κυκλοφορήσει τελικά σήμερα.

«Να μαστε. Μπορείτε να το αγοράσετε (και να το διαβάσετε) αύριο. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ», έγραψε ο Μάικλ Γουλφ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.

Ο 64χρονος πολυσχιδής αρθρογράφος (συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Hollywood Reporter, το Vanity Fair, το New York Magazine…) εξήγησε ότι επί 18 μήνες γυρνούσε τον γαλαξία Τραμπ. Από την προεκλογική εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο, και μίλησε με «περισσότερα από 200» πρόσωπα, από τον πρόεδρο μέχρι τους στενούς συνεργάτες του.

«Εξουσιοδότησα μηδενική πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τον συγγραφέα αυτού του ψεύτικου βιβλίου! Δεν του μίλησα ποτέ για βιβλίο. Γεμάτο ψέματα, διαστρεβλώσεις και πηγές που δεν υπάρχουν», έγραψε στο twitter αργά το βράδυ ο πρόεδρος αναφερόμενος στο βιβλίο.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018