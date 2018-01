Πανηγυρίζει ο Τραμπ για τις κυρώσεις στην Βόρεια Κορέα – «Άρχισαν να πιάνουν τόπο»

Όλα αυτά μετά το χέρι που έτεινε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συμμετοχής αθλητών της Πιονγκγιάνγκ στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ της Νότιας Κορέας.

Στην ομιλία του για τη νέα χρονιά ο Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι ο δρόμος προς τον διάλογο ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Σεούλ είναι «ανοικτός». Μετά τις δηλώσεις αυτές, ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Ενοποίησης Τσου Μιόνγκ-γκιούν πρότεινε στη Βόρεια Κορέα να διεξαχθούν συνομιλίες υψηλού επιπέδου την 9η Ιανουαρίου προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι κυρώσεις και άλλες πιέσεις αρχίζουν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη Βόρεια Κορέα», τόνισε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Twitter.

«Ο πυραυλάνθρωπος (Rocket man) τώρα θέλει να συνομιλήσει με την Νότια Κορέα για πρώτη φορά. Ίσως αυτά είναι καλά νέα, ίσως όχι – θα δούμε!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Ιανουαρίου 2018