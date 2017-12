Στο... σκοτάδι βυθίστηκε η Disneyland στην Καλιφόρνια! Από την διακοπή ρεύματος δημιουργήθηκαν προβλήματα τουλάχιστον στο μισό πάρκο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Disneyland, η διακοπή ρεύματος σημιεώθηκε περίπου στις 11 το πρωί (τοπική ώρα).

All of Toontown and parts of Fantasyland are affected by the outage pic.twitter.com/mj2TJ1RzYJ — Sarah Mansoor (@idkmybff_Sarah) December 27, 2017

Η βόλτα φαίνεται πως βγήκε… ξινή στους επισκέπτες, καθώς στα παιχνίδια που λειτουργούσαν κανονικά σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων και η αναμονή ήταν μεγάλη.

HAHA NO KIDDING! I have never seen Matterhorn with a 150 min line! Totally OK being blacked out right now! pic.twitter.com/cPwJB1b7Eq — Jill (@shieldmaiden) December 27, 2017

Πηγή: Russia Today