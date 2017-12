Πανικός στο Βερολίνο – Πυκνός καπνός σε πολυσύχναστο σταθμό – Διακοπή της κυκλοφορίας

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πού οφείλεται ο καπνός, που έχει «πνίξει» στον σταθμό που βρίσκεται στον ζωολογικό κήπο. Εικόνες που μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον καπνό να υψώνεται από τον μεγάλο σταθμό, ο οποίος βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από το σημείο όπου είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2016 η επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σύμφωνα με την Bild, η φωτιά ξέσπασε σε παρακείμενο εργοτάξιο. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ υπάρχει και ένας τραυματισμός.

Berlin streets are rife with sirens and premature fireworks. 10 hours till midnight and it's already like DOWNFALL out here.

— Jürgen Fauth (@muckster) 31 Δεκεμβρίου 2017