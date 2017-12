«Πολύ απογοητευμένος» με την Κίνα δηλώνει ο Τραμπ επειδή δίνει πετρέλαιο στην Βόρεια Κορέα

«Πιαστήκανε ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ – πολύ απογοητευμένος ότι η Κίνα επιτρέπει την μεταφορά στη Βόρεια Κορέα. Δεν θα υπάρξει ποτέ μια φιλική λύση στο πρόβλημα με τη Βόρεια Κορέα αν αυτό συνεχίσει να συμβαίνει!», τόνισε ο Τραμπ με tweet του.

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Δεκεμβρίου 2017